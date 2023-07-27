Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 01:42 — ИА Регнум. Российский актёр театра, телевидения и кино Андрей Бабенко, снявшийся в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны» скончался в возрасте 47 лет. Об этом 27 июля сообщает портал «Кино-театр. ру».

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

Уточняется, что актёр ушёл из жизни 24 июля. Обстоятельства и причины смерти не называются.

Андрей Бабенко родился в 1975 году, в 1997 году он закончил школу-студию при Мурманском областном драматическом театре (МОДТ), где и служил потом в течение семи лет с 1997 по 2004 год. Среди его сценических работ — роли в спектаклях по Александру Островскому, Александру Дюма, Лопе де Вега, Чингизу Айтматову.

Начиная с 2004 года Бабенко жил и работал в Санкт-Петербурге. В течение 20 лет актёр активно снимался в популярных сериалах «Мангуст», «Улицы разбитых фонарей», «Опера: Хроники убойного отдела», «Клиника», «Морские дьяволы», «Тайны следствия», «Литейный», «Агент особого назначения», «Крылья империи». Всего у Бабенко насчитывается 113 работ в 112 кинопроектах.