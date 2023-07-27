Самара, 28 июля, 2023, 01:14 — ИА Регнум. Новое уголовное дело в отношении матери, оставившей на два дня одних в квартире малолетних сыновей, возбудили следователи в Тольятти Самарской области. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

По версии следователей, 27-летняя жительница Тольятти подозревается в истязании своих детей в период с 20 апреля 2023 года по 6 июля 2023 года. Как уточнили следователи, подозреваемая систематически лишала трёхлетнего и двухмесячного детей воды и пищи, содержала их в антисанитарных условиях, не проводила необходимых гигиенических процедур, причиняя детям физические и психические страдания.

В отношении женщины уже возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Дополнительно следователи возбудили новое уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетних, санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до семи лет.

Кроме того, следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за работу в области опеки и попечительства. Материалы проверки по факту оставления детей в опасности переданы в полицию для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

В прокуратуре Самарской области указали, что деятельность органов системы профилактики по работе с семьёй, состоящей на учёте, будет проверена надзорным ведомством. По итогам проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц и приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее ИА Регнум сообщало, что двух маленьких мальчиков нашли в пустой квартире в Тольятти без еды и воды, по детям ползали насекомые. Мать оставила их на двое суток одних в антисанитарных условиях. Детей госпитализировали, их состояние врачи оценивают как стабильное. Против матери возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ранее она была судима за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.