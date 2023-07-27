Ставрополь, 28 июля, 2023, 00:00 — ИА Регнум. Два человека стали жертвами ДТП с участием электрички и легкового автомобиля в Ставропольском крае. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Смертельная авария произошла около 17:40 мск в Георгиевском округе, на железнодорожном переезде, проходящем через 28 км автодороги «Солдато-Александровское — Андреевский — Георгиевск». По предварительным данным, водитель Lada Granta проигнорировал запрещающий красный сигнал семафора и выехал на железнодорожные пути.

В результате произошло столкновение легкового автомобиля с локомотивом, состав протащил автомобиль несколько метров, прежде, чем остановился. От полученных травм на месте ДТП скончались 30-летний водитель Lada Granta и его 65-летняя мать, оба погибших — местные жители.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и спасатели, причины и обстоятельства смертельной аварии уточняются.

Ранее ИА Регнум сообщало о массовом ДТП с участием пяти автомобилей на Новорязанском шоссе в Москве. Предварительно, сообщается о двух пострадавших, информация об их состоянии не поступала. На месте ДТП работают сотрудники полиции и экстренных служб.

Также сообщалось, что в России за первое полугодие 2023 года зарегистрировали 1043 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), и это на 181,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привели в аналитическом отчёте специалисты Научного центра безопасности дорожного движения МВД.