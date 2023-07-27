Киншаса, 27 июля, 2023, 23:56 — ИА Регнум. Силы обороны Руанды нарушили границу с Демократической Республики Конго, говорится в заявлении Вооружённых сил ДР Конго (FARDC), распространенном в социальных сетях.

T. J. Kirkpatrick/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По информации военных, инцидент произошёл утром 27 июня. В FARDC назвали такую деятельность «интервенцией».

В заявлении также сказано, что подобными акциями армия Руанды продолжает попытки дестабилизации и намеренного нарушения территориальной целостности ДР Конго. При этом отмечается, что конголезские силы ударили по отрядам, нарушивших границу, и вытеснили их за пределы страны.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня 2022 года ДР Конго и Руанда обвинили друг друга в ракетных обстрелах возле их общей границы. Это произошло на фоне боевого столкновения между военными и повстанцами в восточной конголезской провинции Северное Киву.

При обстреле погибли двое детей и пострадал один военнослужащий. Кроме того, одна из местных школ получила серьезные повреждения. 7 июля 2022 года власти этих стран договорились о процессе деэскалации напряженности и нормализации дипломатических отношений.

В ноябре лидеры Демократической Республики Конго, Руанды, Бурунди и Анголы подписали декларацию о прекращении огня на востоке ДР Конго. Они встретились в ангольской столице Луанде.