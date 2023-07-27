Севастополь, 27 июля, 2023, 22:35 — ИА Регнум. Морской пассажирский транспорт приостановил работу в Севастополе из-за ухудшения погодных условий. Об этом 27 июля сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в своём Telegram-канале.

Алексей Павлишак/РИА Новости Судно «Адмирал Лазарев» в Севастопольской бухте

«Морской пассажирский транспорт с 20:30 останавливает работу в связи с неблагоприятными погодными условиями», — сказано в сообщении.

Уточняется, что на конечных остановочных пунктах на площади Захарова и площади Нахимова для выполнения работы на компенсационном маршруте будет организован подвижной состав.

В Севастополе было объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погоды 27 и 28 июля. Ожидаются сильные ливни и усиление ветра до 25 м/сек. Также может повыситься уровень воды в реках, а температура воздуха — понизиться на 10-12 градусов. По данным ГУ МЧС, не исключается риск подтоплений, падение деревьев и ветхих конструкций. Спасатели призвали горожан и гостей города воздержаться от прогулок и использования личного и общественного транспорта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в пятницу и выходные дни на территории Центральной России ожидаются тропические ливни. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, обильное выпадение осадков будет связано с приходом в регион балканского циклона с морской влагой и теплом.

В Москве 26 июля прошёл сильнейший с конца XIX века ливень. За несколько часов в российской столице выпало до 46 мм осадков.