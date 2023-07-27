Вашингтон, 27 июля, 2023, 22:34 — ИА Регнум. Заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что якобы не владеет информацией о применении кассетных боеприпасов в рамках атаки на группу российских журналистов, в результате которой погиб военный корреспондент «РИА Новости» Ростислав Журавлёв. Об этом он сказал на брифинге 27 июля.

Кирилл Зыков/РИА Новости Фотография в память о погибшем военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлёве

При этом представитель американского внешнеполитического ведомства назвал очевидным принцип, согласно которому необходимо уважать соблюдение безопасности журналистов и сотрудников СМИ в зонах конфликтов.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля группа российских журналистов попала под обстрел со стороны украинских войск в Запорожской области. Ростислав Журавлёв получил тяжёлые ранения и во время эвакуации умер.

Кроме того, пострадали фотограф Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Минобороны России сообщило, что ВСУ ударили по группе журналистов кассетными снарядами.

МИД РФ заявило, что нападение было намеренным. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик распространил информацию о том, что организация сопереживают в связи с гибелью Журавлёва и выражает соболезнования.

24 июля гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле осудила убийство военкора. Она также призвала соблюдать нормы международного гуманитарного права, включая резолюцию 2222 Совета Безопасности ООН о защите журналистов, работников СМИ и связанного с ними персонала в зонах конфликта.