Госдеп ушёл от темы гибели военкора Журавлёва из-за кассетных снарядов
Госдеп уклонился от обсуждения темы кассетных снарядов в контексте гибели военкора Журавлёва
Вашингтон, 27 июля, 2023, 22:34 — ИА Регнум. Заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что якобы не владеет информацией о применении кассетных боеприпасов в рамках атаки на группу российских журналистов, в результате которой погиб военный корреспондент «РИА Новости» Ростислав Журавлёв. Об этом он сказал на брифинге 27 июля.
При этом представитель американского внешнеполитического ведомства назвал очевидным принцип, согласно которому необходимо уважать соблюдение безопасности журналистов и сотрудников СМИ в зонах конфликтов.
Как сообщало ИА Регнум, 22 июля группа российских журналистов попала под обстрел со стороны украинских войск в Запорожской области. Ростислав Журавлёв получил тяжёлые ранения и во время эвакуации умер.
Кроме того, пострадали фотограф Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Минобороны России сообщило, что ВСУ ударили по группе журналистов кассетными снарядами.
МИД РФ заявило, что нападение было намеренным. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик распространил информацию о том, что организация сопереживают в связи с гибелью Журавлёва и выражает соболезнования.
24 июля гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле осудила убийство военкора. Она также призвала соблюдать нормы международного гуманитарного права, включая резолюцию 2222 Совета Безопасности ООН о защите журналистов, работников СМИ и связанного с ними персонала в зонах конфликта.