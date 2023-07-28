Москва, 28 июля, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Инвестор завершил монолитные работы шестого корпуса офисного комплекса «Останкино Business Park». Бизнес-центр возводят по программе стимулирования создания мест приложения труда в Бутырском районе, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы «Останкино Business Park»

«Соглашение о строительстве «Останкино Business Park» в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда было подписано в 2020 году между Москвой и девелопером из структуры Pioneer», — пояснил Овчинский. Общая площадь комплекса, состоящего из шести корпусов, превысит 133 тысячи квадратных метров, включая паркинг и наземную территорию, добавил он. «В будущем здесь будет создано около семи тысяч рабочих мест, из них более 1,6 тысячи — в рамках городской программы», — подчеркнул Овчинский.

В июле инвестор завершил возведение монолитного каркаса шестого корпуса и уже выполняет внутренние работы по возведению стен и монтажу инженерных систем, устанавливает фасад. Корпус уже готов более чем на половину. «Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2024 году», — добавил Овчинский.

Площадь здания составит более 23 тысяч квадратных метров, офисные помещения займут площадь в 15 тысяч квадратных метров. Офисы будут размещены с третьего по 12-й этажи, в то время как первые два уровня займут фитнес-центр с бассейном и спа.

На сегодняшний день более 90% городских инвестиций направляется на реализацию проектов за пределами исторического центра Москвы. В районах столицы открываются новые школы, детские сады, поликлиники, больницы, спортивные комплексы, социальные учреждения.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда создана для комплексной застройки районов. В рамках программы девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.