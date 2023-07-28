Москва, 28 июля, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Промышленные предприятия теперь могут оставить заявку на подбор технологического решения из Банка технологий через Инвестиционный портал Москвы. Также на портале можно отправить заявку на включение разработок в реестр, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Реестр новейших технологий заработал на инвестпортале Москвы

«В этом году на Инвестиционный портал Москвы был добавлен реестр новейших технологических решений «Банк технологий». Теперь инвесторы и промышленники могут воспользоваться большинством мер поддержки на едином ресурсе», — пояснил Овчинский. Он добавил, что в реестре компании могут найти новейшие технологические решения для своих производственных площадок. Перед включением разработки в реестр она проходит предварительный анализ, включая наличие успешного опыта внедрения проектов на промпредприятиях. «В реестре уже представлено более 420 высокотехнологичных решений», — отметил Овчинский.

Банк технологий содержит отечественные программные решения. В новом разделе пользователи могут не только ознакомиться с реестром, но и подать онлайн-заявку на подбор технологического решения, подходящего под конкретные потребности промышленных предприятий.

Инвестиционный портал уже девять лет остается одним из самых востребованных специализированных ресурсов для инвесторов. На нем представители бизнеса могут получить полную информацию о мерах поддержки, а также направить заявки на получение статусов, дающих право на льготы, осмотреть недвижимость, выставленную на торги, и многое другое.

С февраля 2014 года сайт посетили более 20 миллионов раз. Только в 2022 году на ресурсе зафиксировано 3,7 миллиона визитов — это почти на 700 тысяч больше, чем годом ранее.