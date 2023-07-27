Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Россия и Зимбабве 27 июля подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

«В Санкт-Петербурге министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр информационно-коммуникационных технологий, почтовых и курьерских служб Республики Зимбабве доктор Мусвере подписали соглашение между правительством РФ и правительством республики Зимбабве о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности (МИБ)», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Ведомство отметило, что документ представляет собой убедительный пример двусторонних усилий по укреплению информационной безопасности на равноправной основе. Отмечается, что соглашение создаст возможности для наращивания потенциала в сфере использования информационно-коммуникационных технологий и подготовки специалистов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на встрече с угандийским коллегой Йовери Кагутой Мусевени, что РФ и Уганда солидарны по многим международным вопросам, в том числе по тем, которые касаются устройства мира. Мусевени, в свою очередь, отметил, что Уганда предлагает России сотрудничество в разведке и освоении нефтяных месторождений. Он также предложил сотрудничать в космической сфере.