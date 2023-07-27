Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 21:23 — ИА Регнум. Россия с оптимизмом смотрит на будущее отношений со странами Африки, заявил 27 июля российский лидер Владимир Путин. Он отметил, что взаимоотношения двух государств связаны прочной дружбой.

Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС Владимир Путин

«С оптимизмом смотрим в будущее, поскольку российско-африканские отношения опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи», — сказал президент на торжественном обеде для почётных гостей саммита Россия — Африка.

Саммит Россия — Африка стартовал 27 июля в Санкт-Петербурге. Ожидается, что на нём подпишут значимые соглашения и утвердят план партнёрства России и стран Африканского континента, а также обсудят зерновую сделку, продовольствие, энергетику и ряд других важных вопросов. В мероприятии приняли участие 17 глав государств, пять вице-президентов, четыре главы правительства, один глава парламента. Всего приехали представители 49 стран из 54. Товарооборот между Россией и африканскими странами в 2022 году, как заявил Путин, достиг 18 млрд долларов.

Как сообщается, встречи президента России с африканскими лидерами продлились дольше, чем планировалось изначально, так как он старался уделить коллегам больше времени. Как уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, обсуждения оказались очень предметными и детальными. Так, глава государства провёл переговоры с председателем Африканского союза Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом, выступил на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия — Африка и провёл переговоры, в частности, с президентом Мозамбика Филипе Ньюси и президентом Бурунди Эваристом Ндайишимийе.