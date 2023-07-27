Джакарта, 27 июля, 2023, 17:15 — ИА Регнум. В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи, расположенного на острове Ява, сообщило 27 июля агентство Xinhua.

Zuma/TASS Извержение вулкана Мерапи

Потоки лавы растеклись на расстояние почти 2 км от кратера. Столб дыма поднялся на высоту 350 м над жерлом вулкана. Местных жителей призвали не приближаться к вулкану в радиусе 7 км, а также держаться подальше от горных рек.

Извержение вулкана Мерапи произошло также в марте. Потоки лавы растеклись на расстояние 1,5 км от кратера.

Мощное извержение вулкана Мерапи произошло в 2010 году. В результате погибли более 350 человек, более 350 тысяч эвакуировали из пострадавшего района.

Как ранее сообщало ИА Регнум, вулкан Эбеко, находящийся на курильском острове Парамушир, 24 июля выбросил столб пепла на высоту до 3 км. Тогда пепловый шлейф распространился на расстояние более 5 км на северо-восток.