Москва, 28 июля, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» компания «Микрон» и столичное предприятие «САГА» заключили соглашение о тестировании и внедрении микросхем и микроконтроллера в банкоматы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«Компании займутся совместным тестированием и внедрением отечественного микроконтроллера MIK32 «Амур» и других серийных микросхем «Микрона» в отечественные банкоматы SAGA S-200 ATM с функцией рециркуляции денег», — пояснил Владимир Ефимов.

Банкомат уже успешно эксплуатируется финансовыми организациями.

«Московская промышленность не первый год работает над достижением технологического суверенитета», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. На сегодняшний день большое количество ключевых продуктов и компонентов уже локализованы в Москве, и они целиком заменили импортные аналоги, добавил он. «Например, микроконтроллер «Амур» компании «Микрон» сегодня уже тестируется для применения в системах автоматизации, медицинской технике, бортовых устройствах, телекоме, интернете вещей, робототехнике для замещения иностранных аналогов», — подчеркнул Овчинский. В свою очередь, корпорация «САГА» разработала несколько сотен различных устройств, многие из которых запатентованы. «Ведущей разработкой компании стал отечественный банкомат с функцией рециркуляции денег», — заключил он.

Город поддерживает предприятия, работающие в сфере научных исследований, разработок и производства высокотехнологичных импортозамещающих продуктов. Эти компании имеют доступ к мерам поддержки, для них разработаны образовательные программы, проводятся технологические конкурсы, создаются площадки для тестирования инноваций, технопарки и промышленные кластеры.

Флагманом столичной промышленности является особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва». Это территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов.