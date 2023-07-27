Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 20:43 — ИА Регнум. Россия и Уганда солидарны по многим международным вопросам, в том числе по тем, которые касаются устройства мира. Об этом 27 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с угандийским коллегой Йовери Кагутой Мусевени в Санкт-Петербурге.

Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с президентом Республики Уганда Йовери Кагута Мусевени

«Россия и Уганда выступают с солидарных позиций на международной арене, в основе которых общая приверженность курсу на формирование справедливого многополярного мира», — сказал Путин.

Мусевени в свою очередь отметил, что Уганда предлагает России сотрудничество в разведке и освоении нефтяных месторождений. Он также предложил сотрудничать в космической сфере.

Как сообщало ИА Регнум, с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге проходит форум Россия — Африка. Кроме Путина, в нём участвуют глава Африканского союза Азали Ассумани, патриарх Русской православной церкви Кирилл, председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка Бенедикт Орама и президент Нового банка развития (БРИКС) Дилма Руссефф.

Из 55 стран, входящих в Африканский союз, участие в форме подтвердили представители 49 стран. Примерно половину из них представляют главы государств или правительств.