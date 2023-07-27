Казань, 27 июля, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Пловец Климент Колесников установил 27 июля новый мировой рекорд на дистанции 50 м на спине в полуфинальном заплыве финала Кубка России по плаванию в Казани.

Александр Вильф/РИА Новости Пловец Климент Колесников

Спортсмен завершил дистанцию с результатом 23,55 секунды. Колесников побил предыдущий рекорд в 23,71 секунды американца Хантера Армстронга 2022 года.

Ранее ИА Регнум сообщало о победе Колесникова в квалификации на чемпионате России. Прошлый лучший результат сезона в мире принадлежал Дилану Картеру из Тринидада и Тобаго. Однако позже стало известно, что мировой рекорд можно утвердить только после специальной проверки, поэтому Международная федерация плавания (FINA) заявила, что проверит заплыв Колесникова.

Клименту Колесникову 23 года, он является серебряным призером Олимпиады в Токио на дистанции 100 м на спине и бронзовым — на дистанции 100 м вольным стилем. Помимо этого пловец является шестикратным чемпионом мира на короткой воде, шестикратным чемпионом Европы и трёхкратным призером чемпионата мира 2019 года.