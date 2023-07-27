Москва, 27 июля, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Российские врачи из Центрального военно-клинического госпиталя им. А. А. Вишневского провели сложную и во много уникальную операцию по извлечению осколка снаряда из сердца бойца. Как рассказал сердечно-сосудистый хирург, начальник центра кардиохирургии Александр Лищук, операция прошла успешно, и есть все основания ожидать, что военный пойдёт на поправку.

«Я только что вышел из операции, где одному из раненных делали операцию на сердце, потому что осколок попал прямо в сердце. Всё прошло хорошо», — указал медик.

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Узнать о столь необычном случае, когда человек выживает после ранения в сердце, удалось во время разговора с Лищуком о состоянии пострадавших российских журналистов. Так, у пострадавшего в результате украинского обстрела корреспондента «Известий» Романа Польшакова обнаружили сразу несколько осколков, один из которых в области сердца. При этом операцию ему пока проводить не собираются, так как восстановление после неё может быть сложнее и опаснее, чем наличие осколка в теле.

Так, 22 июля ВСУ нанесли удар по группе сотрудников МИЦ «Известия» и РИА Новости кассетными боеприпасами. Ранения получили четыре журналиста: военкор «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков, фотокорреспондент Константин Михальчевский и военкор агентства РИА Новости Ростислав Журавлёв. Последний скончался во время эвакуации. Трое журналистов в настоящее время проходят лечение в госпитале. Они рассказали, что ВСУ начали бить кассетными боеприпасами сразу, как сотрудники СМИ прибыли на место съёмки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту удара по журналистам. Президент России Владимир Путин наградил их орденами Мужества.