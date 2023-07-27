Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 20:04 — ИА Регнум. Пленарная сессия «Атомные технологии для развития Африки» состоялась 27 июля в рамках экономического и гуманитарного форума Россия — Африка, мероприятие прошло при поддержке госкорпорации «Росатом».

Артем Геодакян/фотохост-агентство ТАСС Участники сессии «Атомные технологии для развития Африки»

Как сказано в пресс-релизе компании, в мероприятии приняли участие министр полезных ископаемых Танзании Дото Машака Битеко, министр энергетики Зимбабве Жему Сода, министр гидравлики, энергетики и горнодобывающей промышленности Бурунди Ибрахим Увизейе, председатель управления по атомным станциям Египта Амгед Аль-Вакиль, генеральный директор Rwanda Atomic Energy Board Фидель Ндахайо, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв и другие.

Модератором выступил специальный представитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

Участники обсудили перспективы развития мирного атома в Африканском регионе и возможные пути сотрудничества по этому направлению.

«Всегда, начиная работу с той или иной страной-новичком, или расширяя работу с членом ядерного клуба, мы выстраиваем особые доверительные отношения. Ведь вопрос межгосударственного сотрудничества в атомной сфере всегда в повестке первых лиц — руководителей государства, правительства», — отметил глава «Росатома».

Он сообщил, что «Росатом» предлагает партнёрам широкий спектр проектов обеспечения технологического суверенитета. Это касается и близких, родственных атомной энергетике технологий, таких как ядерная медицина, центры облучения, научно-исследовательские реакторы, ветроэнергетика. А также большой набор технологий, связанных с машиностроением.

Накануне проведения форума госкорпорация «Росатом» предложила странам Африки проекты технологического суверенитета и включение их в технологические цепочки, которые создает Россия. Речь может идти от инициатив по подготовке кадров для работы в ядерной отрасли до создания предприятий на территории Африканского континента.

Как передавало ИА Регнум, в работе форума Россия — Африка, который проходит 27 и 28 июля в Санкт-Петербурге, приняли участие делегаты из 49 африканских стран. Участие в пленарном заседании мероприятия, помимо президента России Владимира Путина, приняли председатель Африканского союза Азали Ассумани, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка Бенедикт Орама и президент Нового банка развития (БРИКС) Дилма Руссефф.