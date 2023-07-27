Москва, 27 июля, 2023, 20:12 — ИА Регнум. Северная Корея проявила твёрдую поддержку специальной военной операции (СВО) на Украине и проявила солидарность с Россией в противостоянии с Западом. Об этом заявил президент Владимир Путин в опубликованном 27 июля на сайте Кремля поздравлении лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов.

Валерий Мельников/РИА Новости Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын

«Подчёркивают нашу общую заинтересованность и решимость противостоять политике коллективного Запада, препятствующего установлению подлинно многополярного, справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права, неделимости безопасности, уважении суверенитета и национальных интересов государств», — отметил Путин.

Он рассказал, что бойцы Корейской народной армии в ходе войны 1950–1953 годов проявили массовый героизм и смогли отстоять независимость родины. Президент также пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов.

Как сообщало ИА Регнум, в Северную Корею прибыл с трёхдневным визитом министр обороны России Сергей Шойгу. Его пригласили принять участие в торжествах по случаю юбилея победы Пхеньяна в войне.

Ким Чен Ын показал Шойгу новейшие беспилотники, которые разработали и испытали в КНДР. Они также провели переговоры по вопросам глобальной и региональной безопасности.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с ИА Регнум отметил, что северокорейские беспилотники уже показали свою эффективность. В своё время небольшие дроны долетели до столицы Южной Кореи. Такие цели являются проблемой для любой системы ПВО, которая не оптимизирована под БПЛА. При этом Асмолов усомнился, что Россия в ближайшее время будет закупать беспилотники в КНДР, так как страна находится под санкциями ООН.