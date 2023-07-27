Москва, 27 июля, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 70-летием победы корейского народа в Отечественной освободительной войне, сообщил 27 июля Кремль.

Илья Питалев/РИА Новости Памятник у Музея Победы в Отечественной освободительной войне. Пхеньян

«Примите искренние поздравления по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне», — говорится в поздравительной телеграмме.

Путин отметил, что весомый вклад в разгром противника внесли сражающиеся с корейскими патриотами советские военнослужащие, в том числе лётчики, совершившие десятки тысяч боевых вылетов.

Российский лидер уточнил, что этот исторический опыт боевого братства, служит надёжной опорой для дальнейшего развития связей между Россией и КНДР в политике, экономике и безопасности. Перед лицом современных угроз и вызовов особенно важно оберегать и приумножать славные традиции дружбы, добрососедства и взаимовыручки, подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА Регнум, по приглашению министерства обороны КНДР в Пхеньян с трехдневным визитом 25 июля прибыла российская делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу.

Российский министр принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов. Отмечалось, что этот визит поспособствует укреплению военных связей России и Северной Кореи и станет важным этапом развития сотрудничества двух стран.

С лидером Северной Кореи российский министр обсудил 27 июля вопросы глобальной и региональной безопасности. Глава Минобороны передал лидеру Северной Кореи письмо президента России Владимира Путина.