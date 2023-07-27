Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 20:03 — ИА Регнум. В магазинах «Пятёрочка» в Санкт-Петербурге приостановили лицензию на продажу алкоголя, сообщили в пресс-службе X5 Group, управляющей сетью.

Илья Питалев/РИА Новости

Как заявили в компании, решение о приостановке лицензии принято в связи со случаем трёхлетней давности. Тогда в одном из магазинов продали несовершеннолетнему алкоголь.

«Штраф оплатили ещё в 2020 году. Мы уже применяем все меры по скорейшему возобновлению лицензий», — заявили в X5.

X5 Group — один из крупнейших российских ретейлеров. На 30 июня под управлением компании находилось 22 682 магазина.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2022 года на территории Свердловской области продажу алкоголя приостановили торговые сети «Лента» и «Эконом». Причиной приостановления продажи алкоголя стали выявленные нарушения законодательства по лицензированию.