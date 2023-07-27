Каменское, Украина, 27 июля, 2023, 19:24 — ИА Регнум. В родном городе генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Каменском в Днепропетровской области на Украине демонтировали его бюст, сообщило 27 июля издание «Страна».

Борис Корзин/Фотохроника ТАСС Бюст Леонида Брежнева в Каменском

«В Каменском Днепропетровской области все-таки убрали бюст уроженца города, бывшего руководителя СССР Леонида Брежнева с центрального проспекта Свободы», — сказано в публикации.

Отмечается, что памятник планируют перенести на территорию музея истории города.

Как передавало ИА Регнум, 24 июля стало известно, что во Львовской области попытались спрятать от сноса советские памятники. Руководство Белжской общины Червоноградского района уклонялось от предоставления информации о монументах, чтобы не допустить их уничтожения.

Сообщается, что в местном селе Хлевчане находится памятник «Родина-мать», который жители не хотят сносить из-за упоминания дат Великой Отечественной войны. Жители села Домашев, административно подчиняющегося общине, выступили против демонтажа монумента советским солдатам.

В 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. К началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников и изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

В 2022 году борьба вышла на новый виток и начались переименования объектов, названия которых связаны уже с Россией. Так, в Дарницком районе Киева демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина.