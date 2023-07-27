Киев, 27 июля, 2023, 19:08 — ИА Регнум. В подконтрольном Киеву городе Запорожье 27 июля прогремела серия взрывов. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА Регнум

«После взрыва в городе была включена воздушная тревога», — говорится в сообщении.

Официальных сообщений о последствиях взрывов нет. Вечером 27 июля на Украине объявили воздушную тревогу в во всех восточных регионах.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 июля на Украине на несколько часов объявили воздушную тревогу во всех регионах. Украинские СМИ писали о взрывах в Хмельницкой, Житомирской, Львовской и Сумской областях.

Спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат впоследствии сообщил, что основной целью ударов был военный аэродром возле Староконстантинова Хмельницкой области. Он также отметил, что российские ракеты в воздухе меняли направление, вводя украинскую сторону в заблуждение.