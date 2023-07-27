Москва, 27 июля, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Спортсмены должны быть ориентированы на спорт, а не на политику, а потому Россия может пригласить на Всемирные Игры дружбы участников из любых стран, независимо от их национальности. Такую позицию в беседе с ИА Регнум озвучил председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Россия пригласит спортсменов из Украины для участия во Всемирных играх дружбы, которые пройдут в сентябре 2024 года. Таким сообщением министр поделился во время форума Россия — Африка. Матыцин подчеркнул, что российская сторона обеспечит полную безопасность для спортсменов с Украины, а также будет опираться на равные соревновательные права для всех участников.

Как отметил депутат Свищёв, спортсмены всегда должны оставаться вне политики и ориентироваться в первую очередь на демонстрацию способностей в своей дисциплине.

«Мы ждём всех спортсменов независимо от национальности. Даже британцев и американцев можем позвать. В самом названии это проявляется — Игры дружбы, потому что нам не важно откуда спортсмен приехал, важно его желание поучаствовать, посоревноваться, чтобы он тоже просто любил спорт. И уж точно мы не будем на въезде в страну просить заполнять какие-то анкеты, как это делают наши европейские коллеги, заявляя, что это неотъемлемая часть соревнований», — рассказал Свищёв.

Кроме того, депутат выразил надежду, что у украинских федераций спорта хватит воли отпустить своих спортсменов на Игры дружбы в следующем году, чтобы подчеркнуть спортивный принцип, а не политический. Также Свищёв допустил возможность рассмотрения индивидуальных заявок от спортсменов с Украины, если национальная команда всё же откажется от участия в России.

Также первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова подчеркнула, что решение Минспорта о приглашении украинских спортсменов очень разумное и правильное, даже на фоне скандального случая на чемпионате мира по фехтованию, где украинская спортсменка Ольга Харлан выставила саблю в сторону участницы из России Анны Смирновой, тем самым отказываясь от рукопожатия в конце поединка.

«Мы не расплачиваемся с ними их монетой, как сейчас в фехтовании. Она не только руку не пожала, а ещё и агрессию проявила. Но мы не будем отвечать грубостью», — отметила Журова.

Депутат и олимпийская чемпионка согласилась, что решение Минспорта России совершенно правильное и справедливое. Кроме того, Журова обратила внимание, что до начала соревнований ещё год, а как за это время будут развиваться российско-украинские отношения нельзя ответить однозначно.

«Мы приглашаем сейчас, неизвестно что будет потом. А вдруг мы уже скоро подпишем мирное соглашение. И что мы сейчас не позовём что ли? Всё правильно, звать надо уже сейчас. А как будут складываться российско-украинские отношения — совсем другой вопрос», — подчеркнула депутат.

По мнению Журовой, если за год до соревнований получится заключить мирное соглашение между Россией и Украиной, то спортсмены республики могут принять приглашение российского Министерства спорта.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля в Милане на чемпионате мира по фехтованию дисквалифицировали украинскую спортсменку Ольгу Харлан. После схватки с российской фехтовальщицей Анной Смирновой она, по правилам состязаний, должна была пожать руку сопернице. Вместо этого Харлан выставила идущей ей навстречу для рукопожатия Смирновой саблю. Украинка одержала победу в поединке с россиянкой, но из-за неподобающего поведения и нарушения регламента результаты Харлан аннулировали.

Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и в Екатеринбурге 15–19 сентября 2024 года. В них примут участие более 5 тысяч спортсменов.