Мелитополь, 27 июля, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Почти 20 военнослужащих ВСУ сдались в плен на запорожском направлении. Об этом 27 июля сообщил ТАСС командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али.

Иван Шилов ИА Регнум

«В районе населенного пункта Работино на запорожском направлении бойцы ВС РФ взяли в плен 19 украинских боевиков», — рассказал он журналистам.

Али также сообщил об уничтожении более 10 вражеских боевых машин пехоты, в том числе не менее двух американских БМП Bradley.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля стало известно о добровольной сдаче в плен группы украинских военных на запорожском направлении. Они вышли на связь с российским подразделением на так называемой гуманитарной частоте и сообщили о желании добровольно сложить оружие. Стороны обговорили все детали, российские бойцы обеспечили безопасность перехода украинцев через линию соприкосновения.

Ранее сегодня, 27 июля, президент России Владимир Путин отметил, что запорожское направление стало основным, где ВСУ пытаются наступать. Он сообщил, что украинская сторона несёт там большие потери в технике и живой силе, в последнем наступлении на этом направлении украинская армия потеряла более 200 человек. Президент подчеркнул, что потери российской стороны более чем в 10 раз меньше.

Комментируя ход контрнаступления ВСУ, Путин сообщил, что противник не добился успехов ни на одном направлении, несмотря на привлечение стратегических резервов. Он также рассказал, что российские бойцы в ходе боёв уничтожили 60% техники ВСУ, брошенной в атаку.