Москва, 27 июля, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Северокорейские беспилотники показали, что могут стать проблемой для ПВО любой современной страны. Об этом 27 июля корреспонденту ИА Регнум рассказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Министр обороны Сергей Шойгу во время визита в КНДР

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало снимки, на которых запечатлено, как лидер КНДР Ким Чен Ын показывает министру обороны России Сергею Шойгу новые северокорейские беспилотники.

Как рассказал Асмолов, в своё время северокорейские беспилотники (правда, гораздо меньшие) долетели до Сеула. И это показало, что низколетящие, медленные цели с размахом крыльев чуть больше двух метров являются определённой проблемой для ПВО любой современной страны, которая не оптимизирована под них.

«Но это были разведывательные. А здесь вполне себе нормальная попытка сделать ударный беспилотник», — уточнил он.

Однако востоковед усомнился в том, что Россия в обозримой перспективе смогла бы приобрести такую технику у Северной Кореи.

«Пока продолжают действовать санкции Совбеза ООН. Для того чтобы Россия стала настолько открыто их нарушать, чтобы приобретать северокорейскую военную технику, должно ещё что-то измениться в мире», — заметил Асмолов.

В свою очередь, инженер, эксперт по вопросам строительства беспилотных летательных аппаратов Владимир Кутахов заявил корреспонденту ИА Регнум, что до сегодняшнего дня никто не слышал о разработке таких северокорейских БПЛА.

«Никакой известной истории развитии в Северной Корее беспилотных летательных аппаратов не было», — сказал он и заметил, что едва ли эта техника обладает какими-то рекордными характеристиками.

При этом он назвал нелепыми претензии южнокорейского СМИ Рёнхап, которое сообщило, что представленные на выставке образцы беспилотных летательных аппаратов разительно похожи на американский ударно-разведывательный MQ-9 Reaper и разведывательный RQ-4 Global Hawk.

«Внешняя конфигурация ни о чём не говорит, — сказал Кутахов. — Главное, какое там бортовое оборудование, какая там организована связь. Как организована система автоматического управления. Как организована передача данных. А внешнее сходство… Да, все БПЛА абсолютно похожи. И американские, и китайские, и индийские. Это продиктовано аэродинамикой и теми лётными характеристиками, которые в них заложены».

Ранее ИА Регнум сообщало, что Ким Чен Ын и Шойгу посетили выставку новейших вооружений. Там, помимо беспилотников, были представлены образцы межконтинентальных баллистических ракет (МБР), танки и бронетехника. Повышенное внимание публики привлекли фотографии в полете двух БПЛА.

Кроме того, Шойгу и северокорейский лидер обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности. Министр обороны России передал Ким Чен Ыну личное письмо от президента России Владимира Путина.

В свою очередь, министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил о полной поддержке той справедливой борьбы, которую ведёт Россия, защищая свои суверенитет и безопасность.