Нью-Йорк, США, 27 июля, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Россия запросила заседание Совета безопасности ООН в связи с использованием Киевом террористических методов. Об этом постпредство РФ заявило 27 июля.

EPA/JUSTIN LANE/ТАСС

Сообщается, что заседание назначили на 31 июля. По решению британского председательства, оно пройдёт в 10:00 (17:00 мск).

«Украинская тема в СБ ООН в июле еще не исчерпана. Мы запросили на 31 июля заседание в связи с систематическим использованием киевским режимом террористических методов, что является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины», — сообщил в Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Ранее российские дипломаты также запрашивали заседание по теме Украины, в частности поставок западного вооружения. В начале июня Полянский сообщил, что участники Совбеза обсудят их последствия для дипломатических усилий по урегулированию украинского кризиса. Дипломат пообещал подобрать интересного докладчика, который смог бы объективно и профессионально осветить данный сюжет.