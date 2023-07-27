Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Бывший советник главы Сенегала по экономическим вопросам Шериф Салиф Си заявил 27 июля, что африканский франк должен стать заменой доллара на континенте.

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«Нужно укрепить динамику дедолларизации во всех областях, потому что невозможно, чтобы вся международная торговля происходила с помощью доллара. Африка, имеющая свой франк, может сделать его новой общей валютой», — отметил он на полях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Си отметил, что использование национальной валюты сделает возможным развитие африканского частного сектора. По его словам, для этого Африке будет необходимо прекратить отношения с отдельными партнёрами, ставшие традиционными, чтобы оставить колонизационное прошлое. Экс-советник напомнил, что Африка была единственным мировым регионом, развитие которого долгое время определялось извне. Политик добавил, что при всех усилиях стран БРИКС не стоит ожидать быстрого падения доллара.

Как сообщало ИА Регнум, страны БРИКС ищут альтернативу американскому доллару, чтобы исключить его невыгодное доминирование в бедных странах. Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что участники объединения всегда были обеспокоены этим вопросом и он стал одной из причин создания Нового банка развития БРИКС. По ее словам, действующие в настоящее время системы, как правило, отдают предпочтение очень богатым странам.