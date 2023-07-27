Москва, 27 июля, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Суд назначил административный арест сроком на 10 суток мужчине, который угрожал владельцам домашних животных в одном из столичных жилищных комплексов.

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Дорогомиловский суд Москвы признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.1 УК РФ (мелкое хулиганство).

На территории жилищного комплекса «Мачт поинт» на улице Василисы Кожиной мужчина угрожал владельцам домашних животных отравить их питомцев.

В мае актриса, певица, телеведущая и зоозащитница Илона Броневицкая поделилась в интервью ИА REGNUM своим мнением о том, что нужно, чтобы снизить проблему с бездомными животными. Полемика возникла на фоне законопроекта, по сути разрешающего убийство бездомных животных. По словам зоозащитницы, регионы хотят наделить полномочиями и если регионам всё разрешат, ситуация будет ухудшаться. Собаки будут размножаться, догхантеры их начнут отстреливать — и так по кругу, считает Броневицкая.