Астрахань, 27 июля, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали на территории детского сада в Астрахани мужчину без одежды, сообщила 27 июля пресс-служба прокуратуры Астраханской области.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Прокуратура области организовала проверку по факту нахождения мужчины без одежды на территории детского сада», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

Задержанный даёт показания полицейским. В прокуратуре добавили, что в ходе проверки ведомство даст оценку соблюдения безопасности образовательного процесса и полноты принятых мер к защите нравственности несовершеннолетних.