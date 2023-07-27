Киев, 27 июля, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Верховная рада Украины 27 июля проголосовала за отставку министра культуры страны Александра Ткаченко. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Ткаченко

«Парламент поддержал отставку с должности министра культуры и информационной политики Ткаченко Александра. За — 321 депутат», — написал он в Telegram-канале.

Незадолго до этого экс-министр заявил, что его ведомство потратит около 10 млн долларов на съемки кино и сериалов. Ткаченко назвал такие траты «нормальной практикой». После этого президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра страны Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос о замене Ткаченко на его посту. Он впоследствии заявил, что подал в отставку по собственному желанию.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине вызвала негодование достройка Музея голодомора. Депутаты проголосовали за выделение на это 570 млн гривен, однако украинцы массово возмутились, что такие расходы в разгар боевых действий недопустимы, тем более на фоне проблем с финансированием военнослужащих.