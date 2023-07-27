Москва, 27 июля, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали завербованного военнослужащего, готовившего теракт на одном из кораблей Черноморского флота с высокоточным вооружением. Об этом 27 июля сообщили в центре общественных связей ФСБ.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

«В результате проведённых мероприятий задержан завербованный украинской спецслужбой военнослужащий Военно-морского флота РФ», — сообщили в ведомстве.

В ФСБ отметили, что у злоумышленника нашли два самодельных взрывных устройства общей мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте.

По мнению следователей, преступник также мог передавать врагу секретные сведения. Силовики рассматривают вопрос о возбуждении уголовное дела по статьям 205 («Террористический акт»), 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств»), 275 («Государственная измена») и 283 («Разглашение сведений, составляющих государственную тайну»).

Ранее украинская сторона пыталась атаковать российский патрульный корабль «Сергей Котов», на котором также есть высокоточные ракеты. 25 июля к нему на большой скорости направились два управляемых безэкипажных катера. Российские моряки смогли отразить нападение, уничтожив морские дроны на расстоянии 1000 и 800 метров от корабля.

В мае ВСУ также пытались атаковать с помощью надводных беспилотников российский корабль «Иван Хурс», защищающий в проливе Босфор газопроводы, которые идут в Турцию. Экипаж также уничтожил дроны, используя штатное вооружение.

Кроме того, в апреле Украина попыталась атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе, применяя морские беспилотники. Российские моряки уничтожили все три вражеских аппарата, не понеся потерь.