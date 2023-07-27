Киев, 27 июля, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) утвердила переход на новоюлианский календарь. Об этом 27 июля сообщило агентство «Укринформ».

РИА Новости

«ПЦУ утвердила переход на новоюлианский календарь», — говорится в сообщении.

Это решение священники приняли во время Поместного Собора ПЦУ в Софийском соборе в Киеве.

Разница григорианского календаря с юлианским в XX–XXI веках составляет 13 дней. Юлианским календарем пользуются Грузинская, Иерусалимская, Сербская и Русская церкви, тогда как католики и протестанты руководствуются григорианским. Новоюлианский календарь до 28 февраля 2800 года будет полностью совпадать с григорианским.