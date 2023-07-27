Домодедово, Московская область, 27 июля, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Производственные мощности завода «Мираторг» переходят на круглосуточный режим работы. В связи с этим предприятие открывает 250 новых вакансий: пекарей, тестомесов, поваров, укладчиков упаковщиков и др., сообщили в пресс-службе «Мираторга».

Пресс-служба АПХ «Мираторг» Продукция «Мираторг»

На завод требуются технологи пищевого производства, которые отвечают за качество продукции на всех этапах: от поступления сырья до момента упаковки, а также за разработку новинок. Только за первое полугодие 2023 года «Мираторг» дополнил ассортимент пекарни 14 новинками.

Пищевое производство «Мираторга» оснащено новейшим оборудованием и системами управления производственными процессами, для обслуживания которых нужны специалисты с актуальными навыками и компетенциями: инженеры, операторы линий, наладчики. Для ремонтов высокотехнологичного оборудования открыты рабочие места для слесарей и электромонтеров.

Кроме того, для молодых специалистов в «Мираторге» действуют программы стажировок. В целом, фабрика-кухня «Мираторга» в Домодедове готова предоставить около 900 рабочих мест.

Пресс-служба АПХ «Мираторг» Производственные мощности «Мираторг»

Завод «Мираторга» в подмосковном Домодедове является частью производственного кластера, где выпускается не только выпечка, но и более 500 наименований готовых кулинарных блюд и замороженных овощей и ягодных смесей. На территории завода открыта пекарня, выпускающая хлебобулочные и кондитерские изделия. Также на территории домодедовского кластера расположен и крупнейший в стране оптово-распределительный центр и оптовый супермаркет «Мираторг PRO». Продукция завода поступает и розничным покупателям, и бизнесу.