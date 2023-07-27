Москва, 27 июля, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Запад постарается восполнить те потери техники, которые понесли ВСУ в ходе наступления, но сделать это быстро едва ли сумеет. Об этом корреспонденту ИА Регнум 27 июля заявил военный эксперт Борис Рожин.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее издание Financial Times сообщило, что Украина потеряла почти пятую часть снаряжения НАТО, которое Североатлантический альянс предоставил ей для наступления.

Рожин согласился с тем, что группировка противника действительно понесла очень серьёзные потери, особенно в технике. Причём значительное количество бронетехники и прочей материальной части было потеряно ещё в ходе июньских атак. Сейчас наступление возобновилось, и, соответственно, потери снова начали расти.

«Вообще считается, что после 20% потерь любая часть уже начинает утрачивать свою боеспособность. При дальнейших потерях эти утраты будут становиться всё более критичными. Пятая часть — это не запредельные потери, но в долгосрочной перспективе они влияют на боеспособность ВСУ в целом», — уточнил эксперт.

Запад, разумеется, постарается восполнить потери ВСУ и уже делает это. Но как быстро это получится сделать, зависит от типа поставляемого снаряжения. Что-то удастся компенсировать в течение ближайшего месяца, а что-то займёт три-четыре месяца.

«Сложнее и медленнее всего будет восполняться утрата тяжёлой и инженерной техники. БТР и БМП ещё ладно. А вот «Леопарды 2» — это очень дорогостоящая техника, которая не будет поставляться в больших количествах. «Леопарды 1» да, поступят. Но они по боевым характеристикам хуже, чем «Леопарды 2», которые противник потерял уже в достаточно ощутимом количестве», — подытожил Рожин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным FT, потери ВСУ в результате щедро разрекламированного Киевом контрнаступления оказались тяжёлыми и ранними. Другое западное СМИ — The Wall Street Journal — констатировало, что медленное продвижение ВСУ угрожает не только Киеву, но и президенту США, ибо даже частичная победа России будет свидетельствовать о внешнеполитическом провале Белого дома.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко констатировал, что Запад не может признать, что его стратегия потерпела фиаско, и поэтому уверяет, что события развиваются по плану, хотя ВСУ не смогли прорвать российские линии обороны ни на одном участке фронта.

Президент России Владимир Путин 27 июля отметил, что противник не имеет успеха ни на одном направлении и несёт тяжёлые потери и в живой силе, и в технике.