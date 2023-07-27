Москва, 27 июля, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Российские подразделения продолжают наносить ракетные удары высокоточным оружием по местам скопления военной техники и личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ). За последние сутки военные поразили аэродромы украинской армии. Об этом 27 июля в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кадр из видео Минобороны РФ

Представитель оборонного ведомства уточнил, что сосредоточенные удары российские военные нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Объектами стали аэродромы, пункты управления и дислокации ВСУ, сборочные цеха и места хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США.

«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», ― подчеркнул Конашенков.

Так, в районе Ямполя в ДНР уничтожили склад боеприпасов 100-й бригады территориальной обороны. Ещё один склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ ликвидировали в районе Константиновки.

В районе Староконстантинова в Хмельницкой области военные уничтожили склады авиатоплива, в районах Чугуево и Новопавловки в Днепропетровской области ― две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей П-18.

Также в районе Малой Токмачки в Запорожской области российские силы поразили склад топлива 47-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, российские войска ударили по военному аэродрому Староконстантинов на западе Украины.

За прошедшие сутки украинские военные предприняли попытки наступления севернее Работина в Запорожской области, однако они провалились. Здесь украинская армия задействовала до трёх батальонных тактических групп из стратегического резерва.

«Противник, понеся большие потери, в течение ночи восстанавливал боеспособность и активных действий не предпринимал», ― сказал Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, по данным газеты Financial Times, которая ссылается на украинских и западных чиновников, во время попыток контрнаступления украинская армия потеряла почти пятую часть снаряжения, предоставленного для этих целей НАТО. Это признали и на Украине, и на Западе.

Президент России Владимир Путин заявил 27 июля об уничтожении 60% техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции. Он отметил, что при этом 40% украинской техники ликвидировали российские лётчики.

Также президент добавил, что украинская армия применила большое количество бронетехники, это 50 единиц. Из них 39, включая 26 танков и 13 бронемашин, уничтожили российские военные.

Также украинские военные понесли большие потери в Запорожской области. На этом направлении ликвидировали более 200 бойцов ВСУ.