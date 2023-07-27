Абакан, 27 июля, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Избирком Хакасии 27 июля снова не зарегистрировал Владимира Грудина и список партии «Коммунисты России» для участия в выборах главы региона и депутатов Верховного совета в единый день голосования. Комиссия продолжает игнорировать тот факт, что политик ещё в 2020 году вышел из КПРФ, заявил Грудинин.

Иван Шилов ИА Регнум

Он рассказал, что на заседании 27 июля избирком Хакасии снова рассмотрел пакет документов «Коммунистов России», необходимый для регистрации на выборах в Верховный Совет. Зарегистрировать его комиссия отказалась.

Объяснил избирком свой отказ тем, что часть его представителей считает Грудинина действующим членом КПРФ. Грудинин отметил, что это не соответствует действительности.

Из партии он решил уйти из-за конфликта с главой Хакасии Валентином Коноваловым, усомнившись в его компетентности и честности. Коновалов же продолжает настаивать на том, что Грудинин всё ещё член КПРФ. Он подал в избирком соответствующее заявление, на основании которого Грудинина не регистрируют на выборах.

«Решение о моей регистрации было заблокировано теми членами комиссии, которые были туда поставлены Валентином Олеговичем Коноваловым. Коновалов вспомнил обо мне сейчас, несмотря на то что я, как и многие другие честные коммунисты, вышел из партии КПРФ. Тогда были скандалы и в СМИ, но видимо, Валентин Олегович об этом забыл», — заявил Грудинин.

В Хакасии в единый день голосования 10 сентября состоятся выборы главы региона и депутатов Верховного совета (местный парламент). Верховный совет состоит 50 депутатов, причём 25 человек выбирают по одномандатным округам, остальных — по партийным спискам.

26 июля ЦИК РФ признал незаконным действия избиркома Хакасии. Глава комиссии Элла Памфилова назвала ситуацию в республике возвращением «крепостного права» в исполнении КПРФ. Региональный избирком обязали рассмотреть вопрос о регистрации списка кандидатов от «Коммунистов России». Эксперты НОМ обвинили главу Хакасии в использовании административного ресурса в попытках удержать власть.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года Росстат сообщил, что в Хакасии уровень бедности в 2022 году вырос, составив 18,1%, в то время как в среднем по стране он составил 9,8%. В то же время, по данным ФОМ, уровень недовольства руководством региона среди местных жителей оказался самым высоким. 55% жителей республики не хотят, чтобы Валентин Коновалов оставался на посту губернатора.