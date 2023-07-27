Москва, 27 июля, 2023, 18:38 — ИА Регнум. В Музее Победы на Поклонной горе 27 июля прошло мемориальное мероприятие, посвящённое Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе.

РИА «Победа РФ»

Почтить память погибших детей в музей пришли сенаторы Совета Федерации Наталья Никонорова и Дарья Лантратова, герой России Вячеслав Бочаров, заместитель руководителя Государственного фонда «Защитники Отечества» Алексей Романов, депутаты Госдумы Ольга Занко и Елена Цунаева, руководитель исполкома ООД «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина.

В инсталляции «Аллея ангелов», расположенной в экспозиции «Обыкновенный нацизм», почётные гости, волонтёры и активисты патриотических организаций зачитали имена детей — жертв ударов украинской армии.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3822418" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Память погибших детей почтили в Музее Победы

«Музей Победы честно рассказывает о том, что происходит в Донбассе. Мы каждый день вспоминаем погибших детей Донбасса, когда встречаем посетителей на нашей выставке «Обыкновенный нацизм». Но сегодня, в этот памятный день — 27 июля, — мы решили вспомнить всех детей поименно: от младенцев до подростков. Всех, кто стал невинной жертвой неонацистского зла», — подчеркнул директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Также на площади перед Музеем Победы участники детского городского клуба «Лето Побед» выстроились в форме большого сердца в знак единения и скорби детских сердец всей страны.

Кроме того, 27 июля в Москве прошла масштабная акция у посольств стран Запада, которые поддерживают киевский режим и поставляют ему оружие. Память погибших в результате военных действий детей пришли почтить почти сотни активистов.

Как передавало ИА Регнум, 11 июля 2022 года врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днём памяти детей — жертв войны в Донбассе. 27 июля он сообщил, что за время украинской агрессии погибли 228 детей.