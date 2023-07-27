Якутск, 27 июля, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Якутия становится одним из нефтегазовых центров страны, сохраняя при этом высокую социальную направленность газификации. В 2022 году в регионе было бесплатно построено 3178 газопроводов до земельных участков, газифицировано 2877 домов — это абсолютный рекорд за всю 55-летнюю историю газификации республики.

Андрей Сорокин, ЯСИА Глава Якутии Айсен Николаев провел встречу с руководителями предприятий нефтегазовой отрасли региона

«В следующие 5 лет мы будем делать очень серьезную ставку на развитие инфраструктуры газомоторного топлива», — подчеркнул 27 июля глава региона Айсен Николаев на встрече с руководителями предприятий нефтегазовой отрасли региона.

По словам Николаева, в регионе будет проводиться автономная газификация посредством сжиженного природного газа (СПГ), а также состоится максимально возможный перевод техники на газомоторное топливо.

В настоящее время в республике газифицировано 104 поселения, эксплуатируется 7,6 тысячи км газовых сетей. Газотранспортная система представлена четырьмя локальными участками в 12 районах от четырех месторождений. База Чаяндинского месторождения и газопровода «Сила Сибири» представляют собой международную систему и тоже задействована в социальной газификации. Ею уже охвачены 575 тысяч человек. Пятая часть из этого числа — сельские жители.

Андрей Сорокин, ЯСИА Якутия. Встреча с руководителями предприятий нефтегазовой отрасли региона

Сохранять стабильность и развивать инфраструктуру районов во время усиления внешнего санкционного давления Якутии помогает рост налоговых доходов от нефтегазовых компаний. По итогам 2022 года их поступление в региональный бюджет составило около 14%. Динамика по добыче нефти за период с 2018 по 2022 год составила 78 млн тонн. В 2020 году АО «Саханефтегазсбыт» впервые осуществило отбор и прокачку нефти с трубопроводной системы ВСТО — «Восточная Сибирь — Тихий океан». В текущем году республика планирует добыть 18,9 млн тонн нефти.

Глава Якутии также проинформировал, что в ближайшем будущем правительство региона планирует газифицировать более 2100 домов, а до 2030 года — более 7000 домов. Айсен Николаев отдельно отметил, что совместно с «Газпромом» уже идут масштабные работы по газификации территорий вдоль газопровода «Силы Сибири». Речь идет о 30 поселениях Олекминского, Ленского, Алданского, Нерюнгринского районов, это 782 км сетей, 8000 домов и 71 котельная. В восьми поселениях запуск газа состоится уже в 2024 году.

Андрей Сорокин, ЯСИА Глава Якутии поручил Министерству промышленности РС (Я) и Правительству РС (Я) скоординировать работу по реализации инвестиционных проектов нефтегазовых компаний в регионе

Газификацию будут проводить и в районах, где работы пройдут без участия «Газпрома» — Вилюйском, Амгинском, Усть-Алданском. В срок должно быть закончено строительство магистрального газопровода «Кысыл-Сыр 84 км».

Глава Якутии поручил профильным министерствам скоординировать работу по реализации инвестиционных проектов нефтегазовых компаний в регионе.

«Очень прошу поддержать ту работу, которая у нас в республике идет по профориентационной работе и по подготовке квалифицированных кадров для промышленности. Мы должны готовить кадры в республике для того, чтобы компании не поднимали вопрос об отсутствии специалистов. Сегодня во всех регионах ощущается нехватка трудовых ресурсов», — сказал глава республики.

Айсен Николаев также заострил внимание на вопросе поддержки населенных пунктов, на территории которых ведут работу промышленные компании. Здесь необходима помощь в строительстве социальных объектов, помощь социальным учреждениям, — отметил он. По словам Николаева, республика будет продолжать совместную работу с промышленными компаниями в рамках заключенных договоров о социально-экономическом взаимодействии. Особенно глава республики подчеркнул необходимость поддержки коренных малочисленных народов Севера, которые проживают на территории промышленного освоения.

Кроме того, стороны обсудили перспективы расширения программы газификации, новые проекты нефтегазовой отрасли. В частности, обсуждались формирование Алданского промышленного кластера на базе Отраднинского месторождения, газификация Верхневилюйского улуса от Среднетюнгского месторождения, перспективы проекта «Новоленская ТЭС», строительство магистральных газопроводов до города Удачного и поселка Аян Хабаровского края и другие важные для Якутии проекты.

Как сообщало ИА Регнум, Якутия — лидер на Дальнем Востоке и занимает пятое место в стране по социальной газификации. В Ленском районе, где добывается газ, идущий по газопроводу «Сила Сибири», 27 июля сварили первый стык межпоселкового газопровода от газораспределительной станции Мурья до поселка Беченча.