Крушение вертолёта Ми-8 в Республике Алтай. Главное
МЧС: четыре человека погибли при падении вертолёта Ми-8 в Республике Алтай
Усть-Коксинский район, Алтай, 27 июля, 2023, 17:05 — ИА Регнум. При крушении вертолёта компании «АлтайАвиа» в селе Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай 27 июля погибли четыре человека, 10 получили травмы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.
Сначала в ведомстве сообщили, что погибли шесть человек, но оказалось, что два человека сами смогли выбраться из-под обломков.
«Сами же добрались до больницы. У них травмы средней степени тяжести», — сообщили в МЧС.
Пресс-секретарь главы Алтая Михаил Максимов подтвердил, что погибли четыре человека. По последним данным, троих пострадавших отправят с помощью санитарной авиации в ожоговый центр в Барнауле.
Вертолёт перевозил туристов, на борту было 16 человек. На видео с места происшествия видно, что после крушения воздушное судно охватил огонь.
Как сообщили очевидцы, при посадке вертолёт зацепился за провода линии электропередачи и рухнул. В авиационных службах сообщили, что причиной аварии в селе Тюнгур могла стать ошибка пилота.
В МИД Белоруссии сообщили, что среди погибших в аварии была гражданка республики.