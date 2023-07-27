Усть-Коксинский район, Алтай, 27 июля, 2023, 17:05 — ИА Регнум. При крушении вертолёта компании «АлтайАвиа» в селе Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай 27 июля погибли четыре человека, 10 получили травмы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Телеграм-канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры/ТАС

Сначала в ведомстве сообщили, что погибли шесть человек, но оказалось, что два человека сами смогли выбраться из-под обломков.

«Сами же добрались до больницы. У них травмы средней степени тяжести», — сообщили в МЧС.

Пресс-секретарь главы Алтая Михаил Максимов подтвердил, что погибли четыре человека. По последним данным, троих пострадавших отправят с помощью санитарной авиации в ожоговый центр в Барнауле.

Вертолёт перевозил туристов, на борту было 16 человек. На видео с места происшествия видно, что после крушения воздушное судно охватил огонь.

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Как сообщили очевидцы, при посадке вертолёт зацепился за провода линии электропередачи и рухнул. В авиационных службах сообщили, что причиной аварии в селе Тюнгур могла стать ошибка пилота.

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В МИД Белоруссии сообщили, что среди погибших в аварии была гражданка республики.