В Москве подростка задержали за подготовку теракта
Москва, 27 июля, 2023, 16:46 — ИА Регнум. В Москве за подготовку теракта задержан подросток, который около полугода готовил взрыв объекта газопроводной сети, сообщила 27 июля старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего молодого человека. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, частью 1 статьи 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»)», — сказала Иванова.
По данным СК, подросток задумал совершить теракт в конце января. Для этого изучил в интернете данные, как смастерить бомбу, и нашёл карту расположения объектов газопроводной сети в Московском регионе. После этого он приобрёл компоненты для изготовления взрывчатых веществ.
Иванова добавила, что проведены обыски по месту жительства фигуранта, в настоящее время он задержан, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
В ближайшее время следствие будет просить о заключении юноши в СИЗО.
В последнее время на территории России участились диверсионные атаки сторонников киевского режима. Зачастую исполнителями становятся молодые люди, иногда несовершеннолетние, которые подвергаются вербовке в социальных сетях, отмечали в МВД ранее. По собственным признаниям задержанных, агенты СБУ обещали им денежное вознаграждение, обычно не более нескольких тысяч рублей. Ряд подростков признали, что в итоге за свои противоправные действия так и не получили обещанную украинской стороной «награду».
Как сообщал ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, украинские власти продолжают попытки провести теракты в отношении мирного населения России.
К таким действиям Киев подстрекают западные «партнёры», прежде всего Великобритания, отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Заявления западных политиков о том, что они якобы не одобряют удары ВСУ по России, — ложь, добавил министр.