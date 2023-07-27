Москва, 27 июля, 2023, 16:46 — ИА Регнум. В Москве за подготовку теракта задержан подросток, который около полугода готовил взрыв объекта газопроводной сети, сообщила 27 июля старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего молодого человека. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, частью 1 статьи 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»)», — сказала Иванова.

По данным СК, подросток задумал совершить теракт в конце января. Для этого изучил в интернете данные, как смастерить бомбу, и нашёл карту расположения объектов газопроводной сети в Московском регионе. После этого он приобрёл компоненты для изготовления взрывчатых веществ.

Иванова добавила, что проведены обыски по месту жительства фигуранта, в настоящее время он задержан, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

В ближайшее время следствие будет просить о заключении юноши в СИЗО.

ГСУ СК России по г. Москве

В последнее время на территории России участились диверсионные атаки сторонников киевского режима. Зачастую исполнителями становятся молодые люди, иногда несовершеннолетние, которые подвергаются вербовке в социальных сетях, отмечали в МВД ранее. По собственным признаниям задержанных, агенты СБУ обещали им денежное вознаграждение, обычно не более нескольких тысяч рублей. Ряд подростков признали, что в итоге за свои противоправные действия так и не получили обещанную украинской стороной «награду».

Как сообщал ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, украинские власти продолжают попытки провести теракты в отношении мирного населения России.

К таким действиям Киев подстрекают западные «партнёры», прежде всего Великобритания, отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Заявления западных политиков о том, что они якобы не одобряют удары ВСУ по России, — ложь, добавил министр.