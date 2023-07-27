Вашингтон, 27 июля, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Пентагона Сью Гог заявила, что подразделение Минобороны США, занимающееся изучением НЛО, не выявило достоверной информации, подтверждающей существование программ, которые бы владели некими инопланетными технологиями, сообщило The Guardian.

Иван Шилов ИА Регнум

Сью Гог отметила, что в Минобороны разработали процедуру, благодаря которой лица, обладающие информацией о неопознанных феноменах, могут ею поделиться, не опасаясь за свою безопасность. При этом подразделение, занимающееся НЛО, продолжило собирать и изучать записи свидетельских показаний по этому вопросу. Соответствующий отчёт представят Конгрессу в июне 2024 года.

Пентагон ответил на обвинения в сокрытии информации о пришельцах и неземных технологиях, высказанные экс-сотрудником разведки США Дэвидом Грушем. Его заявление заслушал Конгресс 26 июля. Груш утверждал, что американские власти уже много лет изучают разбившиеся инопланетные аппараты. В июне он также дал ряд интервью, в которых рассказал, что получил свидетельства того, что американские власти знают о существовании пришельцев и скрывают это. Груш также сказал законодателям, что правительство обнаружило инопланетные биологические материалы, но он никогда не видел инопланетного тела или инопланетного корабля, а его утверждения основаны на обширных интервью с высокопоставленными сотрудниками разведки.

Другим свидетелем на слушании были Дэвид Фрейвор, бывший командующий военно-морским флотом, который вспомнил, что видел странный объект в небе во время тренировочной миссии в 2004 году.