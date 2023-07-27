Вашингтон, 27 июля, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Украина использовала зерновую сделку в том числе для вывоза в Европу нелегальных товаров, включая наркотики. Об этом 27 июля написал на своём сайте американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на неназванного чиновника из США.

EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС

По словам последнего, из Одессы в рамках черноморской зерновой инициативы вывозили нелегальные товары, такие как наркотики и нефть, которую Украина якобы получала от России.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что зерновая сделка была нужна Украине, США и НАТО не для гуманитарных целей, а для ведения диверсионной и террористической деятельности. Она подчеркнула, что Киев не скрывает планов, для которых черноморская инициатива была только прикрытием.

Позднее спикер Совфеда заявила, что Москва не позволит использовать «зерновой коридор» в Чёрном море для доставки вооружений Киеву и для организации диверсий и терактов. Она подчеркнула, что российская сторона будет и далее поставлять зерно и удобрения странам Африки.

Россия 17 июля 2023 года отказалась продлевать зерновую сделку, которая действовала с 22 июля 2022 года и неоднократно пролонгировалась с того момента. Причиной этого решения стало невыполнение западными странами условий Москвы — снять санкции с экспорта российских сельхозпродукции и удобрений.