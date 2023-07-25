Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Нынешние отношения между Россией и государствами Африки находятся на подъёме. Об этом 27 июля в видеообращении к участникам Второго медиафорума руководителей ведущих информационных агентств Россия ― Африка заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Гунеев/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что это отвечает коренным интересам обеих сторон. Лавров отметил, что российско-африканское взаимодействие опирается на принципы равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.

«Особо радует продолжающееся расширение контактов между людьми, укрепляющее сложившиеся в период деколонизации симпатии граждан наших стран по отношению друг к другу», ― указал министр.

Глава МИД также отметил значительную роль СМИ в деле дальнейшего укрепления дружбы, доверия и взаимопонимания между странами.

«Сейчас на первый план выходит задача по наращиванию российского медийного присутствия в Африке и африканского ― в России», ― добавил Лавров.

По его словам, это позволит окончательно преодолеть негативные стереотипы, навязываемые Западом.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и странами Африки приобрели дополнительную динамику. В последнее время взаимодействие между РФ и африканскими государствами выходит на новый уровень.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что Россия никогда не рассматривала Африку как пространство для извлечения прибыли или объект для колонизации. В этом, по его словам, заключается секрет добрых отношений, которые связывают народы этих стран. Патриарх напомнил, что Россия старалась активно поддерживать африканцев в трудные исторические моменты борьбы за независимость.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Россия развивает свои конструктивные и основанные на взаимном уважении отношения со всеми африканскими государствами, и эти отношения не направлены против каких-либо третьих стран.