Вашингтон, 27 июля, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Военное командование в США уже прекратило делать прогнозы по поводу контрнаступления ВСУ, так как на стороне России сложилось явное преимущество. Об этом заявил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на информацию от чиновника из США.

Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Американские и украинские военные больше не делают каких-либо прогнозов… Реальность в том, что баланс сил решён», — написал Херш в статье, опубликованной 27 июля на его сайте.

При этом чиновник рассказал журналисту, что намерения президента Украины Владимира Зеленского и его окружения остаются неизвестными для американской стороны.

«На Украине самое коррумпированное и тупое правительство в мире», — добавил чиновник.

Ранее газета Financial Times, ссылаясь на данные украинских и западных чиновников, сообщила, что при отсутствии ощутимых успехов в контрнаступлении ВСУ потеряли почти пятую часть военного снаряжения, полученного от НАТО для ведения боёв против России.

В газете The Wall Street Journal отметили, что ситуация, сложившаяся на Украине, может стать угрозой для президента США Джо Байдена, который планирует переизбираться в 2024 году. По мнению журналистов, провалом его политики будет не только отказ Вашингтона от Украины, но и частичная победа России.