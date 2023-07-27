Москва, 27 июля, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Художественный руководитель театра Моссовета Евгений Марчелли рассказал ИА Регнум, что так и не успел поработать с народной артисткой России Ниной Дробышевой, о смерти которой стало известно 27 июля.

Михаил Фомичев/ РИА Новости Народная артистка Нина Дробышева

По словам режиссёра, актриса последние три года тяжело болела, поэтому в театре она работать уже не могла.

«Это ужасная новость. Я так и не смог поставить ни одного спектакля с этой великой актрисой. Я её даже никогда не видел в театре. Когда я пришёл в Моссовет, она уже плохо себя чувствовала. Я не знаю, к сожалению, чем она болела и от чего умерла, но это большая утрата для всех нас», — отметил Марчелли.

84-летняя актриса Нина Дробышева ушла из жизни 27 июля. Она была старейшей актрисой Театра Моссовета, работала там с 1962 года. Евгений Марчелли пришёл на должность худрука в сентябре 2020 года, но поработать с народной артисткой РСФСР ему так и не удалось. В последние годы актриса испытывала проблемы со здоровьем.

Среди её работ в кино роли в таких фильмах, как «Два капитана», «Улица полна неожиданностей», а также в картине Григория Чухрая «Чистое небо».