Лодзь, Польша, 27 июля, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Сильно нетрезвый житель Польши пришёл в полицию с букетом из конопли, чтобы попросить прощения, сообщила 27 июля радиостанция RMF FM.

Global Look Press/Robert Michael/dpa

Уточняется, что 38-летний мужчина пришёл в районный отдел полиции в Ленчице и заявил, что хочет извиниться. В руках он держал 45-сантиметровый куст марихуаны. За что именно мужчина пришёл извиняться, не сообщается.

В квартире посетителя полицейские обнаружили еще 18 кустов конопли в разных фазах роста, сам он явился в полицейские отдел нетрезвым. В организме мужчины оказалось около трёх промилле алкоголя.

За выращивание конопли ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Как передавало ИА Регнум, 20 июля польские правоохранители из города Крыница-Морска задержали 72-летнего пьяного мужчину, который на парусной яхте чуть не пересёк границу с Россией.

На перехват яхты был направлен морской патруль, который обнаружил на борту судна пьяного мужчину. Он не мог назвать своё имя, едва стоял на ногах и с трудом сообщил полицейским, что покинул порт в Гдыни и хотел доплыть до Копенгагена. Его задержали в семи километрах от российской границы и доставили в полицейский участок.

В мае гражданин Франции протаранил шлагбаум на границе Польши из-за сильного желания оказаться в России. Ситуация произошла на пункте пропуска в Гжехотках 4 мая. Пограничники не пропустили французского гражданина из-за отсутствия необходимых документов. Тогда мужчина за рулём автомобиля резко поехал вперёд и протаранил шлагбаум. Остановился он, только когда увидел разворачиваемую пограничниками полосу с шипами.