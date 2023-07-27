Минск, 27 июля, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Гражданка Белоруссии погибла при крушении вертолёта Ми-8 в Республике Алтай, сообщили 27 июля в МИД Белоруссии.

Кадр из видео

«По предварительным данным правоохранительных органов России, в результате крушения вертолёта на Алтае погибла гражданка Белоруссии», — сообщили в дипломатическом ведомстве.

В министерстве добавили, что посольство поддерживает контакт с российскими компетентными органами по этому вопросу.

Вертолёт компании «АлтайАвиа» разбился 27 июля в Усть-Коксинском районе Республики Алтай при заходе на посадку. Он задел электрические провода, загорелся и упал. В МЧС сообщили, что при крушении вертолёта Ми-8 на Алтае погибли четыре человека. В результате крушения МИ-8 пострадали 10 человек, ещё двоим медпомощь не потребовалась.

Как заявили в авиационных службах, причиной крушения вертолёта Ми-8 в селе Тюнгур в Республике Алтай могла стать ошибка пилота.