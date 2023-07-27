Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 15:24 — ИА Регнум. АвтоВАЗ планирует возобновить производство Lada в Египте. Об этом 27 июля в ходе выступления на сессии форума Россия ― Африка сообщил президент компании Максим Соколов.

Александр Гальперин/РИА Новости

Он подчеркнул, что основная задача компании на сегодняшний день ― это возобновление и дальнейшее развитие совместно проекта.

«Мы рассчитываем, что Египет ― компания Al Amal ― может стать таким транспортно-логистическим хабом для всего африканского континента», ― подчеркнул Соколов.

Первые машины предприятия АвтоВАЗ начали поставлять в Египет в 80-х годах прошлого столетия. Через десять лет российская автокомпания начала искать партнёра для запуска сборки своих машин в Египте. Он нашёлся только в 2002 году — им стала организация «Аль Амаль». Совместное предприятие стало собирать модель ВАЗ-2107.

В 2019 году АвтоВАЗ открыл в Египте производство обновлённой версии Lada Granta.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава АвтоВАЗа допустил подорожание автомобилей Lada в ближайшие месяцы. По его словам, к этому может привести рост курса доллара и завершение поставок импортных материалов и сырья по фиксированным ценам.

В июле АвтоВАЗ отозвал 79,5 тыс. автомобилей, на которых не установлен блок управления системой оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Это Lada GRANTA, Legend, Travel, реализованные в 2022–2023 годах.