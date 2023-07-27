Тамбов, 27 июля, 2023, 15:20 — ИА Регнум. В Тамбовской области продолжается совершенствование законодательства, направленного на оказание поддержки субъектам малого и среднего бизнеса. На заседании Тамбовской областной думы принят закон, увеличивающий срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого имущества, находящегося в государственной собственности области. Внесенные изменения в действующий региональный закон увеличивают период рассрочки оплаты для недвижимого имущества до шести лет, для движимого имущества — до четырех лет. Ранее срок рассрочки оплаты при реализации преимущественного права на приобретение недвижимого арендуемого имущества составлял пять лет, движимого арендуемого имущества — три года.

Пресс-служба Тамбовской областной думы Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин

«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, оказание мер поддержки — одна из ключевых задач органов власти. В регионе на постоянной основе ведется работа, направленная на совершенствование законодательства в этой сфере», — отметил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин.