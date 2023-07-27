Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Солдаты и офицеры Вооружённых сил России продемонстрировали лучшие примеры массового героизма во время отражения атаки украинских войск. Об этом 27 июля заявил президент России Владимир Путин на полях саммита Россия — Африка.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Президент уточнил, что ВСУ 26 июля активизировали боевые действия, главные из которых разворачивались на запорожском направлении, однако российские войска пресекли эти попытки и отбросили противника.

Глава государства добавил, что серьёзные боевые действия проходили в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа.

«Без всякого преувеличения могу сказать, что наши солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. Военный уточнил, что на донецком направлении войска группировки «Юг» отразили девять попыток атак украинских войск.

Представитель Минобороны уточнил, что на запорожском направлении попытка наступления ВСУ в районе Работино с участием до трёх батальонных тактических групп из состава бригад стратегического резерва Киева провалилась. Он указал, что в результате неё украинские боевики понесли серьёзные потери в живой силе и технике.