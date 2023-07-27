Сеул, 27 июля, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Украинский дипломат, сотрудник посольства страны в Сеуле, устроил пьяный дебош в местном баре. Как стало известно 27 июля, южнокорейские правоохранители задержали его по подозрению в нападении и препятствии правосудию.

Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Сообщается, что мужчина сначала устроил драку с посетителями бара в районе Итэвона, а затем переключился на персонал заведения и прибывших полицейских. Как отметило украинское издание «Лига. Новости», МИД Украины после случившегося сразу отозвал сотрудника.

Как ранее сообщало ИА Регнум, власти Казахстана отказались утвердить на посту посла Украины Сергея Гайдая, бывшего главу украинской администрации на территориях Луганской Народной Республики. В качестве причины указали его профнепригодность. Ранее послом Украины в Казахстане был Пётр Врублевский, но сделанное им в 2022 году заявление о том, что Украина старается убить «как можно больше русских», вызвало скандал, Врублевский был вызван в МИД Казахстана, где ему был выражен протест.